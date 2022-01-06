Тюменцы могут поддержать свой город на конкурсе "Город России-2022"

Стартовал 11-й ежегодный национальный конкурс "Город России". Начиная с 2012 года жители путем интернет-голосования выбирают самый узнаваемый, привлекательный и символичный город страны.

Всего в списке 83 города, в том числе Тюмень. Областная столица два последних года входит в первую 20-ку. Хотя год назад удерживала первое место в голосовании.

В сопроводительной информации сказано, что Тюмень – первый русский город Сибири. Среди достопримечательностей выделены Цветной бульвар, мост Влюбленных, Свято-Троицкий монастырь, площадь Памяти и т.д. Также отмечены деревянное зодчество и архитектурные памятники областной столицы. В числе исторических достопримечательностей региона – Тобольский кремль, Ингальская долина, Абалакский монастырь.

Как сообщает Вслух.ру, для голосования не требуются регистрация, смс-подтверждения и QR-коды. Нужно перейти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Голосовать можно каждый день, итоги будут подведены в конце декабря 2022 года. Процедура бесплатна.

Как выяснил Вслух.ру, Тюмень четыре года возглавляет рейтинг АПЭК по эффективности управления, находится на втором месте по качеству жизни в рейтинге АСИ, занимала 1-е место по экологической обстановке, вошла в 10-ку популярных направлений по туристическому кешбэку. Также регулярно занимает лидирующие позиции по благоустройству, качеству дорог и другим показателям