На ремонт тюменской водонапорной башни выделят 156 млн рублей

В Тюмени проведут масштабную реконструкцию водонапорной башни, расположенной по улице Орджоникидзе, 56/2. Средства заложены в городском бюджете.

Научно-проектная документация на полный комплекс работ прошла государственную историко-культурную экспертизу еще в июне 2019 года. В сентябре 2021-го мэрия сообщила о скором включении проекта реставрации в бюджет города на грядущие годы.

Так и произошло. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета Тюмени на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, с которой ознакомилось издание "Тюменская область сегодня", на реставрационные работы выделят 97 846 000 рублей в следующем году. Еще 58 085 000 город планирует предоставить в 2023-м. Всего – 155 931 000 рублей.

В рамках реконструкции водонапорной башне восстановят утраченные элементы оформления, усилят конструкцию, а также вернут исторические габариты и расстекловку. Проектом предусмотрены также ликвидация поздних внутренних и наружных лестниц и ремонт антресоли шестого яруса.

После реставрации в здании продолжит свою деятельность центр внешкольной работы "Дзержинец". Он открылся на базе водонапорной башни еще в 1966 году.