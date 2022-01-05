Сколько проложили и отремонтировали дорог в Тюмени: дорожные итоги года

В 2021 году в областном центре было построено и реконструировано более 19 километров дорог. Большое внимание было уделено различным микрорайонам города.

Так, для удобства жителей микрорайона Ново-Патрушево была пробита улица Монтажников. Новая дорога позволила соединить район с кольцом на Федюнинского. Началось строительство улицы Валентины Трофимовой протяженностью 880 метров. Улица находится внутри жилого комплекса и станет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям.

В микрорайоне Ямальский-2 построено 1,1 километра дорог в границах улиц Губернской – Закалужской – Московский тракт. В жилом районе Березняковский проложено 2,79 километра дорог по улицам Новоуральской, Ноябрьской, Нефтеюганской, а также на участке от улицы Стрежевой до улицы Березняковской.

В районе Плеханово проложено 3,27 километра дорожного полотна, отремонтирована часть улицы Андрея Кореневского. В жилом районе Казарово реконструированы улицы Алексея Сазонова и Поликарпа Прокопьева общей протяженностью 1,65 километра.

В Тюмени за год было отремонтировано 58 улиц, а это 62 километра дорог общей площадью 735 тысяч квадратных метров. Дорожные службы реконструировали более 19 километров дорог и обновили асфальт на 8 улицах. Еще 33,5 километров дорожного полотна обновлены на участках улиц Ямская, Мельникайте, 50 лет Октября, Волгоградской, Червишевском тракте и других. Проведен ремонт улицы Республики в районе ж/д переезда.

Немаловажным событием в октябре стало открытие движения на трехуровневой развязке в Тюмени на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Реализован только первый этап масштабного проекта. Второй и третий этап будут осуществлены, ориентировочно, в 2023 году.