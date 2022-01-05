Основные правила и требования перевозки животных в самолете

Отправляясь в отпуск на самолете, многие не хотят расставаться с домашними любимцами. Чтобы перелет не омрачился непредвиденными сложностями, лучше заранее узнать о правилах авиакомпаний относительно провоза животных на борту. При этом требования у разных перевозчиков могут различаться. Портал Megatyumen.ru подготовил памятку о том, что обязательно следует знать, отправляясь путешествовать.

Некоторые виды животных провозить в салоне самолета нельзя. Это аквариумные рыбки, грызуны, членистоногие, пресмыкающиеся, дикие животные и птицы, а также очень крупные – тяжелее 50 килограммов – животные. Также почти везде запрещен провоз собак-брахицефалов – это породы с приплюснутыми мордами вроде мопсов или бульдогов. Исключение для них делает компания "Аэрофлот", однако представители компании советуют владельцам внимательно отнестись к возможным рискам.

Чтобы животное допустили до перелета по России, необходим ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации в соответствии с требованиями Россельхознадзора.

А вот для зарубежных стран требований больше, так что лучше внимательно изучить правила, установленные на конкретной территории. Для ввоза животного в большинство стран требуется чипирование.

"Аэрофлот" позволяет провезти одновременно трех животных (в салоне и в багажном отделении). Авиакомпания S7 с 15 февраля 2021 года позволяет перевозить на одном рейсе до 5 питомцев в салоне (два на соседнем кресле, три под креслом). В багажном отделении может лететь до трех животных. В салоне лайнеров Utair могут летать одновременно до 10 домашних животных, к перевозке допускаются кошки и собаки. В качестве зарегистрированного багажа, в багажно-грузовом отсеке разрешается перевозка кошек, собак и птиц.

Отдельно у каждой авиакомпании следует уточнить габариты контейнеров, в которых перевозятся животные, и заблаговременно приобрести нужную переноску. О том, что вы летите с животными, авиакомпании просят сообщать заранее – в основном установлены сроки не позднее, чем за 36 или 48 часов в зависимости от перевозчика.

Также рекомендуется, если животное летит в багажном отсеке, обязательно прикрепить на ошейник брелок с именем питомца и номером телефона владельца.