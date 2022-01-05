В тюменских спортивных школах и клубах организуют рождественские встречи

В новогодние и рождественские праздники разнообразить вереницу выходных дней тюменцам поможет интеллектуальная игра.

Тюменский городской шахматный клуб приглашает всех желающих помериться силой интеллекта, потренировать память и стратегическое мышление, сообщает администрация города Тюмени.

6 января в 12:00 состоится Рождественский блиц-турнир по шахматам, который пройдет на платформе lichess.org.

Подробнее узнать о турнире, чтобы принять участие, можно в сообществе Городского шахматного клуба и по тел.: 8 (3452) 62 – 28-30, 63-25-23, 36-64-41.