В тюменских спортивных школах и клубах организуют рождественские встречи

09:07 05 января 2022
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В новогодние и рождественские праздники разнообразить вереницу выходных дней тюменцам поможет интеллектуальная игра.

Тюменский городской шахматный клуб приглашает всех желающих помериться силой интеллекта, потренировать память и стратегическое мышление, сообщает администрация города Тюмени.

6 января в 12:00 состоится Рождественский блиц-турнир по шахматам, который пройдет на платформе lichess.org.

Подробнее узнать о турнире, чтобы принять участие, можно в сообществе Городского шахматного клуба и по тел.: 8 (3452) 62 – 28-30, 63-25-23, 36-64-41.

Теги: турнир , Тюмень , шахматный клуб , шахматы
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