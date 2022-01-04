Тюменский диетолог посоветовала избегать майонеза в праздничных блюдах

Лучше всего этот соус заменить менее калорийными.

Новогодние праздники продолжаются и мало какой стол в эти дни обходится без любимых салатов "Оливье", "Селедка под шубой" и другие сложно представить без самого универсального соуса - майонеза. Однако именно он делает блюда очень калорийными.

По словам диетолога Елены Дородневой, достаточно посмотреть на процент жира, чтобы понять, что одного этого соуса достаточно, чтобы сделать любой продукт тяжелым. Например, в популярном "Провансале" доля жира 67%. Вообще, майонезом считается только тот продукт, в котором массовая доля жира более 50%. Ведь чем больше жирность продукта, тем больше устойчивость его консистенции. Поэтому "низкокалорийный", "диетический", "легкий" майонезы - рекламная уловка. В них может быть меньше растительного масла и калорий, зато больше других неаппетитных добавок: различных подсластителей, стабилизаторов, эмульгаторов.

Единственный способ сделать салаты менее вредными - заменить майонез другими соусами, например, сметаной или натуральным йогуртом с горчицей и лимонным соком. Неплохая заправка для салатов - соус песто из базилика, чеснока и оливкового масла. Но селедку под шубой с ним не сделаешь. Но если отказаться от майонеза совсем не получается, то нужно развести его с 10%-й сметаной, вкус будет как у майонеза, но вреда меньше, сообщает Мегатюмень.