Тюменцев ждут новогодние ледовые забавы

Для активного и спортивного отдыха во время новогодних каникул в Тюмени есть все возможности, сообщает департамент по спорту администрации города.

В этом году в Тюмени работает более 124 ледовых объектов, в том числе 97 хоккейных кортов и 27 ледовых площадок. Кроме того, массовые катания на коньках будет принимать новый большой каток в районе Масловского взвоза. Кроме ледового покрытия площадью 1800 квадратных метров, здесь, с соблюдением всех санитарных мер безопасности, будет организован обогреваемый шатер с услугой проката и заточки коньков. Найдется и место, где можно согреться с помощью горячих напитков.

А также на новой ледовой площадке тюменские инструкторы по спорту будут проводить бесплатные занятия и мастер-классы для всех желающих: обучат азам и помогут совершенствоваться в катании на коньках. Мастер-классы стартуют уже с 14 января и будут проходить каждую пятницу с 12.00 до 15.00 и субботу с 13.00 до 16.00.

Подробнее со списком площадок и кортов можно ознакомиться в сообществе "Спорт Тюмени для всех" по ссылке: https://vk.com/sportorganizator, вкладка: "Хоккейные корты и ледовые площадки 2021-2022".