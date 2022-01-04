Тюменцам не советуют худеть с помощью детокс-чаев

Избавиться от лишних килограммов, не прилагая усилий - мечта многих. Этим пользуются некоторые производители товаров. Например, чудодейственный эффект обещают детокс-чаи. Помимо пользы от натуральных добавок, входящих в состав, выпивая этот напиток, можно якобы избавиться от лишних килограммов. Однако подобные напитки могут быть опасны.

- Даже с самого лучше детокс-чая похудеть нельзя, потому что лишние килограммы уходят только при дефиците калорий, когда расход превышает количество поступаемой энергии. Никакие продукты не могут вызывать снижение веса само по себе, - говорит врач-диетолог Елена Дороднева.

Небольшое снижение веса, после употребления подобных продуктов, достигается за счет их мочегонного и слабительного эффекта и не более. Некоторые детокс-чаи содержат травы, моделирующие аппетит, например, крапива, одуванчик, имбирь, практически во всех напитках для снижения веса в составе есть экстракт сенны, обладающий слабительным эффектом. Однако несмотря на достаточно безобидный состав, постоянно пить такие напитки специалисты не рекомендуют, особенно если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, за счет постоянного слабительного действия можно нарушить перистальтику кишечника и "заработать" синдром ленивого кишечника сообщает АиФ - Западная Сибирь.