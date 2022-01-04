Как уберечь волосы в зимний период: советы тюменцам

Низкие температуры оказывают негативное воздействие как на нашу кожу, так и на волосы. Холодный воздух приводит к сужению сосудов кожи головы, в результате чего снижается выделение кожного сала. Это, в свою очередь, приводит к чрезмерной сухости и ломкости волос. Однако сохранить красоту волос волос в таких условиях достаточно просто. Бесхитростными советами с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" поделились профессионалы.

– Нет ничего сложного. Чтобы защитить волосы, нужно выбирать шампуни более обогащенные, кондиционеры более питательные. Нужно помнить, что в результате трения за счет шапок, шарфов, курток волосы истончаются. Однако прятать их при такой погоде под головной убор просто необходимо, как и использовать несмываемые крема, кондиционеры, масла. Это все очень важно, – поделился с изданием парикмахер-стилист Андрей Бугаев. Мужскому населению мастер Евгений Шабанов посоветовал присмотреться к стайлингу, как к альтернативе кондиционерам.

– Мужчины в большинстве своем не любят как-то укладывать волосы, использовать дополнительные средства по уходу. Помыли шампунем – и на этом достаточно. Я и сам редко пользуюсь кондиционерами, но я всегда использую стайлинг. Это как защитный барьер – на волосы идет меньшее температурное воздействие. И прическа всегда опрятная, – рассказал эксперт. – Однако кондиционеры все же не стоит игнорировать.

По возможности принципы ухода за волосами и используемые средства тюменцам порекомендовали согласовывать со своим мастером.

– У каждого волосы индивидуальны, а потому профессиональный взгляд на уход за ними очень важен. Особенно это касается девушек, для которых поддержание здоровья и красоты волос – это настоящая наука, – добавил Евгений Шабанов.