Событием января в Тюмени станет выставка художника Константина

“Встречи во внешнем” – название нового выставочного проекта с выраженной материальной составляющей – это тотальная саунд-арт инсталляция тюменского художника Константина Рослякова. Автор создал арт-объекты, которые формируют связи материальных сред в нетипичных сочетаниях. Препарированные радиоприемники, аппараты графической интерпретации звука и шума – на время выставочный зал превращается в мир, где нет человека. Выставка Рослякова будет работать весь январь в центре “Контора пароходства” на набережной реки Туры.

Как рассказал Вслух.ру куратор проекта Герман Преображенский, персональная выставка "Встречи во внешнем" – пример осознанной практики смешивания, сочетания стихий и материальных сред: фигура художника изымается из нарратива, и на сцену выходят deep media. “Художник расколдовывает таинство собственного внутреннего творческого акта, запуская доступ в непрерывный творческий процесс, окружающий нас во внешнем мире, который мы ежесекундно наблюдаем, но очень часто упускаем из виду. Мы зачарованно следим за тем, как линеарность вступает в игру с пористостью; как твердое принимает форму пустого; как плоское изображение обретает объем и движение, как свет соседствует с материальностью куба и срезает ее”, - пишет куратор. Для посещения “Конторы пароходства” нужен QR-код.