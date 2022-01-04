К лету 2022 года планируют достроить Aрмянскую Aпостольскую церковь в Тюменской области

Уже завершены работы по облицовке здания.

Продолжается строительство первой Aрмянской Aпостольской церкви в Тюменской области им. Святого Месропа Маштоца. Церковь находится в поселке Березняки. На данный момент окончены работы по облицовке здания. Летом 2021 года был возведен купол церкви, были установлены колокола (семь штук) и купол колокольни церкви. Завершение строительства намечается летом 2022 года.

- Все облицовочные материалы были привезены из Армении. Это, конечно, вулканический камень туф, который является уникальной национальной ценностью для армянского народа и камень базальт. Наряду с плитами, были привезены карнизы и арки, которые являются архитектурным элементом, используемым при строительстве храмов. В основном они предназначены для украшения фасада церкви, придавая ему более грациозный образ, - сообщила изданию "Тюменская область сегодня" помощник президента "Союза армян Тюменской области" Анна Арутюнян.

Как напомнили в объединении, для армянского народа камень туф является уникальной национальной ценностью, оттенки которой будто передают тепло солнечной Армении.

- Камень туф используется не только для строения церквей. Например, столицу Армении – Ереван, называют "розовым городом", так как при строительстве многих зданий использовался розовый вулканический туф, - сообщили тюменцам.