В рамках проекта "Вектор улиц" жители Тобольска создадут новые тематические маршруты

Жителям Тобольска дадут возможность придумывать и создавать варианты новых тематических маршрутов виртуального гида "Мартин, проводи", а команда тобольского мультицентра "Моя территория" поможет их технически оформить в 2022 году.

Летом 2021 года виртуальный гид "Мартин, проводи", который водит по нетипичным маршрутам Тобольска, запущен на платформе Telegram в рамках проекта по переосмыслению городской среды "Вектор улиц".

"Особенностью этого гида является то, что любой желающий, имея под рукой только телефон с установленным мессенджером Telegram, может пройти предложенные тематические маршруты, послушать истории о местах, улицах и людях Тобольска. Маршруты будут интересны не только туристам. Тоболяки тоже узнают много интересного о локациях, мимо которых они проходят каждый день", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

На данный момент у гида Мартина есть два маршрута — "По стрит-артам" и "По Базарной площади". "По стрит-артам" захватывает локации Тобольска, где не так давно были обычные серые стены, но уже сейчас на их месте можно увидеть яркие объекты уличного искусства — восемь стрит-артов, созданных художниками из разных городов в рамках проекта "Вектор улиц".

А на маршруте "По Базарной площади" виртуальный помощник водит любителей пеших прогулок по семи историческим локациям, рассказывает и показывает видеозарисовки из прошлого Базарной площади и ул. Мира.

На данный момент к гиду присоединились уже 455 человек. По маршрутам прошли уже не только участники проекта "Вектор улиц", но и журналисты, блогеры, студенты Тобольска, преподаватели вузов, туристы, а местные спортсмены устроили пробежку по маршруту, совмещая ее с изучением уличного искусства.

"Проект "Вектор улиц" помогает переосмыслить городское пространство и стать центром притяжения креативных и инициативных молодых людей Тобольска, которые осознают необходимость совместной работы для комфортной городской среды. За четыре года в проекте приняли участие более трех тысяч человек в направлениях: стрит-арт, фотография, архитектура, музыка, видео, графический дизайн, световой дизайн, ландшафтный дизайн, веб-дизайн, стендап. Участники создали множество творческих продуктов, которые можно увидеть на сайте векторулиц.рф", — рассказали в мультицентре.