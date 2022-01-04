Нижнетавдинские ЮИДовцы провели занятия со сверстниками

Сотрудники ГИБДД совместно с отрядом ЮИД провели уроки безопасности дорожного движения для воспитанников пришкольного лагеря в селе Нижняя Тавда.

Ребята из отряда ЮИД провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, наглядно показали детям принцип их работы с помощью фотовспышки и рекомендовали одновременно использовать несколько предметов со световозвращающей поверхностью, чтобы стать заметнее на дороге, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы разъяснили школьникам ПДД для пешеходов и велосипедистов, а также правила безопасного поведения в школьном автобусе и правила применения ремней безопасности.

Инструктажи проведены также с водителем автобуса и педагогами, которые сопровождают школьников в поездках. Юные инспекторы движения напомнили сверстникам каким образом велосипедисты и пешеходы на СИМ должны безопасно двигаться по сельским улицам и вручили им памятки.

С юными велосипедистами, пересекающими проезжую часть не спешившись, юные инспекторы движения провели разъяснительную работу, практически закрепив с ребятами навыки перехода дороги.