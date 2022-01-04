Голышмановские пенсионеры увлекаются ИЗОтерпией

Специалисты Голышмановского комплексного центра социального обслуживания населения для посетителей групп дневного пребывания организуют занятия для профилактики возрастных изменений у пожилых людей с помощью рисования.

- Лечение и решение разнообразных проблем с помощью изобразительного искусства очень популярно и доступно многим, - рассказывает психолог Юлия Старикова. - Пожилой человек может выразить себя, свои мысли, переживания, эмоции и чувства – все, что скрыто в его внутреннем мире – с помощью линий, форм и цветов на бумаге или холсте. Это эффективный и действенный метод для профилактики деменции, а также он помогает справиться с негативными эмоциями, снять нервно-психическое напряжение.

Психолог уточнила, что изобразительная деятельность позволяет восполнить дефицит общения и построить более гармоничные отношения с окружающими.

Для арт-терапии используют разные художественные материалы: от карандашей до глины. Занятия посещают более 50 человек, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.