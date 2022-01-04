Тюменские семьи с детьми пользуются государственной поддержкой

В 2021 году тюменские семьи с детьми получали различные виды государственной поддержки в рамках регионального проекта "Демография". Более пятнадцати тысяч семей получали в прошедшем году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, рожденных по 31 декабря 2019 года — более 5,6 тысячи семей; а ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года (с софинансированием из федерального бюджета) получили почти 6,9 тысяч семей.

Кроме того, 4,3 тысячи семей воспользовались правом на региональный материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) первого ребенка, и почти 3,5 тысячи семей получили такую выплату при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей.

Как сообщает департамент социального развития, существенным облегчением для получателей господдержки стало то обстоятельство, что большинство сведений, необходимых для оценки нуждаемости семьи и определении ее права на выплаты, социальные службы получали напрямую из информационных систем различных ведомств. Расширение возможностей системы электронного межведомственного взаимодействия позволило исключить необходимость предоставления различных документов и справок лично и значительно упростило для заявителей порядок оформления пособий и выплат. В частности, в 2021 году такие изменения были внесены в нормативные документы, регулирующие предоставление пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей.