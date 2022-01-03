Двенадцатилетний Саша Сотников из посёлка Голышманово официально признан предпринимателем

Юный голышмановский фермер стал героем спецпроекта.

Института воспитания РАО "Дети России". Его путь в бизнес начался с желания купить новый компьютер, но со временем цели изменились. Саша решил заняться сельским хозяйством и в будущем построить ферму. А пока выращивает бычков в загонах своих родителей. Также он держит 30 кур-несушек. Молодой предприниматель поделился итогами уходящего года и планами:

"Продал двух бычков и 300 яиц - заработал почти 200 тысяч рублей. Купил старенький трактор, отдал отцу деньги за корм. Присмотрел на ферме породистых безрогих бычков-герефордов, уже договорились о покупке новых бычков. Конечно, в этом мне помогает папа. Мечтаю завести баранов".

Как сообщает АиФ - Западная Сибирь, родители Саши поддерживают сына в фермерстве. Даже курятник помогли ему соорудить по проекту из интернета - технологичный и экологичный. Мальчик не просто следит за своим хозяйством, но и старается получать необходимые для успешного ведения бизнеса навыки. Его любимые предметы – математика, биология и физкультура. Саша окончил курс игры на гитаре в детской школе искусств, собирается продолжить дальнейшее обучение игре на музыкальных инструментах. Вместе с папой занимается в гиревой секции в спортивной школе. Увлекается техникой, любит ¬путешествовать вместе с родителями. Саша познаёт мир с большим удовольствием, как и работает.