Эксперты дали советы тюменцам, как избавиться от похмелья в новогодние каникулы

Тюменский диетолог Елена Дороднева посоветовала тюменцам после новогодних посиделок пить побольше воды, так как не только алкоголь, но и насыщенная пища вызывают обезвоживание организма. Вода может содержать сок лимона, брусники или клюквы – они способствуют детоксикации. В борьбе с похмельным синдромом хорошо помогают витамины, калий и магний.

Врач-нарколог Алексей Казанцев настойчиво рекомендует отказаться от употребления пива, чтобы "опохмелиться". Это мало поможет вашему организму, так еще и приведет к длительному запою. Вместо алкоголя сделайте над собой усилие и примите контрастный душ, чередуя теплую и прохладную воду каждые пять секунд.

Далее можно выпить воду с лимоном или обычную минералку, чтобы избавиться от запаха перегара. Привычка завтракать "прошлогодними" салатами не так плоха в борьбе с похмельем. Но здесь врачи советуют выбрать высокобелковую пищу, например, содержащую яйца, а также шпинат и морковь. Откажитесь от кофе или молока. Особенно, если у вас есть проблемы с ЖКТ.

Если в доме не оказалось минералки, то за ней лучше прогуляться до ближайшего магазина. Тем более, что свежий воздух только на пользу. Совершите неспешную прогулку и избегайте до конца дня сильных физических нагрузок.

Похмелье можно предупредить, если правильно выбрать напитки в праздничный вечер. Например, от белого вина голова болит реже, чем от красного, а коньяк и виски вызывают более тяжелое отравление, чем водка.

Помните, что, если состояние не улучшается после принятых мер, а слабость и учащенное сердцебиение не проходят, лучше перестать заниматься самолечением и обратиться к врачу. За похмельем могут скрываться серьезные нарушения в работе организма.