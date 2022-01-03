В 2021 году тюменцы перевели кибермошенникам более 425 миллионов рублей

В УМВД и прокуратуре рассказали о самых распространенных схемах обмана

За 11 месяцев 2021 года по данным прокуратуры Тюменской области в сети кибермошенников попались 4 606 тюменцев. В прошлом году этот показатель был на 9,3% выше — 5 080 обращения. В общей сложности в 2021-м преступники похитили у жителей региона уже 425 миллионов рублей. Наиболее частыми являются телефонные и интернет мошенничества — они составили почти 70% от всей IT-преступности.

В УМВД назвали три самых распространенных сценария.

"Несанкционированное снятие", звонок от лже-сотрудника банка. Он называет вас по имени и отчеству и сообщает о попытке совершения транзакции или взятия кредита. Любыми способами он пытается узнать данные вашей карты, код из СМС или получить доступ к кабинету онлайн-банка. - С помощью современных технологий мошенники могут подменить номер. В таком случае на экране телефона отображается официальный номер телефона того или иного кредитного учреждения либо правоохранительного органа, - рассказали корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" в прокуратуре по Тюменской области.

Обман на сайте объявлений. Мошенник размещает липовое объявление, а после предлагает покупателю внести предоплату и исчезает. Иногда преступники сами выступают в роли покупателя, пытаясь выведать данные карты.

Обман на сайте поиска попутчиков. Очень схож с предыдущей схемой. Но предоплату просят внести за поездку.

В прокуратуре к вышеназванным схемам добавили и мошенничество на биржах. Под предлогом получения большого процента от совершения операций, в том числе и с криптовалютой, у граждан похищают денежные средства со счета.