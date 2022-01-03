В селе Абатском устроят праздник снега с забегами в валенках

Праздник "Зимние забавы" начнется в с. Абатское 6 января в 13:00. Гостей ждут забеги в валенках, танцы, семейный конкурс "Покатушки на ватрушке".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист по связям с общественностью центра культуры и досуга "Исток" Абатского района Дмитрий Кухта.

"Основная задача, которую мы, как организаторы, ставим перед собой – создать эмоциональную атмосферу праздника, в первую очередь для детей. А в целом это прекрасный повод провести время в веселой компании и как следует прочувствовать новогоднюю атмосферу. Что может быть лучше, чем принять участие в эстафетах, попить горячего чая на свежем воздухе, принять участие в массовой игре в снежки и просто сделать классные фотографии? На нашем празднике найдется занятие всем", - говорит он.

"Зимние забавы" в Абатском устраивают ежегодно. Участников угощают горячим чаем и выпечкой.

"Зимние каникулы – время наслаждаться морозным, свежим воздухом, хрустящим снегом. Это прекрасное время года для катания на санях, лыжах игр в снежки. Жителям и гостям села мы еще раз об этом напомним", - говорит Дмитрий.