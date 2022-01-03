Тоболяки научились мастерить подарки в Палатах Деда Мороза

В последние дни декабря в Гостином дворе Тобольского музея-заповедника открылись расписные Палаты Мороза-Воеводы. Они помогли тоболякам подготовить оригинальные подарки близким и друзьям на все новогодние праздники.

Как сообщают в Тобольского историко-архитектурном музее-заповеднике, в Палатах сибирского волшебника сотрудники музея и мастера народного творчества помогли землякам и гостям города сделать своими руками оригинальный и запоминающийся подарок для родных и друзей. Каждый гость узнал много нового о традициях праздника и унес с собой на память собственноручно созданный сувенир.

На мастер-классе "Огонек желаний" посетителям Палат Деда Мороза рассказали об истории развития свечного дела в Сибири и Тобольске. После чего все желающие с помощью и советами специалистов смогли сотворить свое огненное новогоднее чудо – декоративную свечу.

Собравшихся на мастер-класс "Воеводский подарок" научили делать новогодние игрушки из природных материалов. А пряничных дел мастера поделились секретами изготовления и украшения традиционного русского лакомства. Такие пряники и на елку повесить не стыдно и к новогоднему столу подать уместно.