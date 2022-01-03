Тюменский ХК "Рубин" на выезде сыграет с сильными соперниками в Санкт-Петербурге

8 января стартует первая серия игр чемпионата ВХЛ.

В наступившем 2022 году тюменский ХК "Рубин" продолжит регулярный чемпионат ВХЛ с выездной серии. Матчи начнутся уже 8 января. В числе соперников – сильные команды из Санкт-Петербурга, с которыми тюменцы уже скрещивали клюшки в нынешнем сезоне.

Как выяснил Вслух.ру, в субботу, 8 января, "Рубин" будет играть в Воскресенске с местным "Химиком". 10 января тюменский клуб встретит ХК "Рязань".

Вторая половина серии пройдет в северной столице. 12 января предстоит матч с "СКА-Нева", 14 января – с "Динамо СПб".

Всех четырех соперников "Рубин" встречал во дворце спорта в октябре. Хозяева обыграли "Рязань" со счетом 5:3, "СКА-Нева" со счетом 4:3. Но уступили "Химику" и "Динамо СПб" в овертайме со счетом 1:2.

Отметим, что питерцы и тюменцы в первом полугодии стабильно держатся в первой пятерке турнирной таблицы. "Химик" входит в первую десятку. "Рязань" располагается ближе к концу списка.

С 18 января начнется последняя домашняя серия регулярного чемпионата, который продлится до 17 февраля. Затем 16 команд выйдут в плей-офф, где поборются за Кубок Петрова. В прошлом сезоне "Рубин" дошел до полуфинала и завоевал бронзовые медали. Чемпионом стала "Югра".

Напомним, "Рубин" становился самым первым обладателем Кубка в сезоне 2010/11. Трижды выходил в финал, получив серебро в сериях с "Торосом" из Нефтекамска (2011/12) и дважды с "Сарыаркой" из Караганды (2013/14 и 2018/19).