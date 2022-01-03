Тюменцы могут помочь нуждающимся теплыми вещами

Центры "Семья" и "Милосердие" принимают зимнюю одежду. Тюменцы смогут продлить период новогодних чудес и выделить один день зимних каникул для помощи малоимущим семьям и бездомным. Зимние вещи для нуждающихся принимают в центрах "Семья" и "Милосердие".

– Сбор зимних вещей мы осуществляем круглогодично. Можно привозить их и летом. Сейчас особенно актуальна теплая одежда: шапки, варежки и другие вещи. Они могут быть как новыми, так и ношенными, но в хорошем состоянии, – рассказали корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" в пресс-службе центра "Семья".

Принимают вещи на улице Амурской, 150. Их можно привезти в любое время суток и оставить на посту охраны.

Постоянно сборы вещей для бездомных проходят и в центре "Милосердия".

– Требуются теплые носки, шапки, шарфы, варежки, гетры, подштанники, теплые куртки и кофты. Особенно нужна зимняя обувь больших размеров, от 44-го до 46-го, – сообщил руководитель центра "Милосердие" Андрей Якунин.

Одежду бездомным можно передать по адресу: улица Коммунистическая, 70.