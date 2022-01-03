Места для экотуризма в Тюменской области: куда пойти в поход в новогодние каникулы

В новогодние каникулы посиделки за столом, который ломится от яств, рано или поздно начинают надоедать, хочется сменить обстановку, выдохнуть и отдохнуть на природе. О том, куда податься в январские выходные и с чего начать знакомство с экотуризмом региона, редакции Megatyumen.ru рассказали в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

- Тюменская область в плане туристических направлений – регион, который может предложить гостям и землякам разнообразные виды отдыха. Традиционно в период новогодних праздничных дней наша область является востребованным направлением для отдыха. Этому способствует масштабная медиакампания по продвижению туристского потенциала в других регионах, а также ежегодное открытие термального сезона, - отметили в ведомстве.

По информации департамента, комфортно оздоровиться в бассейне с термальной минеральной водой и разнообразить свой отдых различными активностями, посещением бани, пребыванием на природе в глубине настоящего сибирского соснового леса, дегустацией русской и сибирской кухни можно на территории эко-парка "Тайга". Это большая площадка, которая предлагает большое количество вариантов комфортного отдыха за городом.

- Необычным объектом экологического туризма также является Природно-реабилитационный комплекс "Гнездо". Это многофункциональная площадка, сочетающая различные направления отдыха в особой архитектурной среде. Здесь предлагают самые разнообразные варианты размещения: от дома внутри настоящего автобуса до дома на дереве, - поделились в департаменте потребительского рынка и туризма региона.

В рамках развития экологического туризма в Тюменской области действует тур-клуб "Эко-тур72", его ведущим является тюменский ученый и путешественник Павел Ситников. Он разработал и реализует экотуры, которые включают посещение природных территорий и памятников природы, в ходе туров ученый проводит экскурсии и рассказывает массу необычных фактов о природе и экологии региона.