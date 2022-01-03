У тюменцев есть возможность бесплатно поговорить с психологом в мессенджере

Такую помощь предлагают волонтеры-медики.

Тюменцам предлагают воспользоваться безвозмездной психологической помощью — пообщаться со специалистом онлайн. Анонимную помощь окажут в популярных мессенджерах и соцсетях: Viber, ВКонтакте или Telegram.

Онлайн-психологи — одно из направлений работы добровольческого движения "Волонтеры-медики". Все специалисты, оказывающие помощь, учатся или уже получили образование психолога или психиатра.

Чтобы получить поддержку, нужно написать чат-боту @psy_myvmeste_bot. Он предложит несколько вариантов: связь с организаторами, правила пользования и непосредственно консультацию психолога. На выбор предложат несколько специалистов, останется только связаться с ними.

""Волонтеры-психологи" — это безопасный и безвозмездный проект, где оказывают психологическую помощь тем, кому она необходима", — рассказали Вслух.ру организаторы.