Квесты, сюрпризы и встречи со старыми друзьями пройдут в Ишиме в январе

Чтобы новогодние каникулы прошли весело и интересно, ишимские библиотекари подготовили для читателей марафон затей.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник центральной модельной библиотеки Мария Чупина.
Откроет сезон 2022 акция-настроение "Новый год со старыми друзьями" 4 января. Чтобы получить командный праздничный подарок участникам предстоит совместными усилиями выполнить спецзадание.
6 января стартует онлайн-квест "Ночь перед Рождеством" в соцсетях. В течение дня библиотекари будут выкладывать задания, выполнить которые смогут самые внимательные и начитанные пользователи. В тот же день в самой библиотеке читателей будут встречать сотрудники в маскарадных костюмах.
Завершит праздничные дни мастер-класс "Снежная баночка", участники которого создадут своими руками аналог стеклянного шара со снегом внутри.
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