Более 300 писем Деду Мороза написали голышмановские дети

Голышмановский округ принял участие в акции "Ёлка желаний" всероссийского проекта "Мечтай со мной". Здесь он реализуется через благотворительный проект "Письмо Деду Морозу". Его участники - дети от 5 до 15 лет. В письмах дошколята и школьники рассказали о своих добрых и полезных делах, совершённых в уходящем году, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

- Нужно с малого возраста воспитывать в детях понимание того, что нужно делать добро, что оно значит в жизни человека. Принимала письма Резиденция Деда Мороза. Секретная почта выбрала письма с социально значимыми добрыми делами детей за прошедший год, - сказала директор Благотворительного Фонда "НАШЕ ВРЕМЯ" Ольга Бадрызлова.

– Особенность этой акции в том, что благотворители выбирают себе сами благополучателя, оценивают его и поощряют.

В акции принимают участие служащие окружной администрации, бизнес-сообщество, предприятия и общественные организации округа, активные граждане. Всего в Резиденцию Деда Мороза поступило 313 писем. Их написали дети из 17 образовательных учреждений Голышмановского округа. 28 декабря в муниципальной администрации благотворители лично вручат детям подарки за их добрые дела.