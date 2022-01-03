Десять концентраторов кислорода помогут тюменцам бороться с коронавирусом

Моноинфекционный госпиталь, развернутый на базе Боровской участковой больницы, филиала Областной больницы №19, получил кислородные концентраторы для лечения больных с COVID-19 и другими заболеваниями дыхательных путей в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения".

В инфекционный стационар закупили десять кислородных концентраторов, которые производят кислород из обычного воздуха. Субсидия на их приобретение выделена из областного бюджета. Концентраторы предназначены для пациентов с низкой сатурацией, нуждающихся в кислородотерапии, с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также они необходимы больным в период восстановления после операций, перенесенных тяжелых заболеваний, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Использование этого оборудования позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления пациентов с заболеваниями лёгких, которые являются наиболее частыми осложнениями при новой коронавирусной инфекции", – отметил главврач ОБ №19 Мигран Мартиросян,.По его словам в Тюменском районе и в регионе ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается стабильной и контролируемой. Принятые меры позволили подготовить систему здравоохранения к работе в сложных условиях пандемии. Свою задачу выполнили и ограничительные меры - они привели к снижению числа заразившихся. Но, чтобы сохранить положительную тенденцию, необходимо по-прежнему соблюдать все правила безопасности и вакцинироваться.