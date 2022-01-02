В администрации Тюмени объяснили, почему подрожал проезд в автобусах

В этом году стоимость выросла на рубль.

С 1 января тюменцы платят за поездку в автобусе на рубль больше: наличными — 29 рублей, по карте — 28. Подорожание связано с увеличением себестоимости работы транспорта, сообщает Вслух.ру.

По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Евгения Ташланова, за последние годы стоимость дизельного топлива и газа, расходных материалов, вроде шин, увеличилась больше, чем выросла стоимость проезда.

"На каких-то маршрутах себестоимость проезда равна стоимости, установленной администрацией, а где-то она доходит до 50 рублей на пассажира", — пояснил Ташланов.

Он отметил, что в этом году стоимость проезда увеличивать больше не будут.