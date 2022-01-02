Деревня Снеговнуково и новогодний дрифт подготовили в Викулово зимние каникулы для детей

Большую развлекательную новогоднюю программу для детей разного возраста подготовили сотрудники Викуловского дома культуры с 3 по 9 января 2022 года.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заведующая досуговым отделом Анастасия Волкова, ребят ждут познавательные игры, состязания, квесты. Ребят ждут подарки, а для каждой программы будет применяться театрализация, новые костюмы.

"3 января в Викуловском доме культуры пройдет театрализованная программа с участием фиксиков. Герои известного многим детям мультфильма займутся поиском нужной розетки для подключения гирлянды. 4 января ребят ожидает программа "Волшебные сны Единорожки". Главная героиня действия подарит всем детям по порции сладких снов. Но для этого ей самой сначала нужно попасть в царство волшебных снов. Ребята помогут одной из героинь постановки найти сонную пыльцу. Пройдут через различные препятствия, чтобы спасти ситуацию", - говорит Анастасия.

5 января в ДК состоится "Новогодний дрифт", главный персонаж – Гонщик. Вместе с детьми он вспомнит ПДД, устроит для маленьких гостей заезды.

Увлекательная программа "Деревня Снеговнуково" пройдет 7 января. По сюжету две девочки Маша и Даша приедут на каникулы к бабушке-дедушке. Они сами не ожидали, сколько интересных занятий их ожидает: катание на коньках, с горки, игры в снежки. В эти игры они вовлекут гостей Дома культуры, покажут им народные забавы.

9 января для детей пройдет дискотека "Елка в кедах". Детей ожидают конкурсы, танцы, сладкие подарки.

Организаторы праздничных мероприятий напоминают о действующих в регионе ограничениях, связанных с профилактикой коронавируса. Количество посетителей ограничено. В помещениях действует масочный режим.