Три тюменские районные больницы готовятся к новоселью

В трех районных больницах юга Тюменской области, подведомственных Областной больнице №4 (г. Ишим), близится к завершению капитальный ремонт зданий. По одному корпусу ремонтируют в Абатском и Армизонском районах и сразу два корпуса – в Бердюжской больнице.

Можно уже увидеть новые стены, обложенные светлой плиткой в большинстве кабинетов, новые входные группы, межкомнатные двери. Завершаются и отделочные работы в большей половине помещений.

"Мы с коллегами с нетерпением ждем завершения столь масштабного, долгожданного капитального ремонта, - рассказывает заведующая больницей Елена Рыхлицкая. - Надеемся, что по завершению всех работ наши пациенты по достоинству оценят новые условия".

Сразу несколько отделений Бердюжской больницы: приемное, физиотерапевтическое, хирургическое, терапевтическое, детское отделение, роддом и лаборатория переедут в новые помещения. Медицинские работники будут трудиться в светлых, уютных кабинетах, пациенты – лечиться в просторных, комфортных палатах.

В Абатской районной больнице заканчивают чистовую отделку в детском отделении и детской консультации. Они будут находиться под одной, новой крышей. Кроме того, в здании заменили инженерные сети и построили для детей игровую площадку.

Капитальные ремонты проводятся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Средства на сумму свыше 231 миллиона рублей были выделены из федерального и регионального бюджетов.

В планах на 2022 год – завершить работы по разработке проектно-сметной документации и начать строительство нового хирургического корпуса в г. Ишиме, подготовить ПСД на строительство новой поликлиники в городе. В районах будут вестись подготовительные работы по капитальному ремонту трех поликлиник в сёлах Абатское, Викулово и в Бердюжье, сообщила пресс-служба ОБ №4 (г.Ишим).