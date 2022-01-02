Тюменцы с гепатитом и COVID-19 не могут быть донорами органов

Каждые 2-3 недели в Тюменской области еще два пациента включаются в лист ожидания донорской почки – сегодня их 76. Пересадки печени ожидают 15 человек, сердца - 6. В листах ожидания на новые органы стоят 97 человек. Это все жители региона.

По словам руководителя Центра трансплантации органов и тканей ГБУЗ ТО ОКБ №1 Сергея Семченко, в списках ожидаемых мужчин и женщин примерно 50/50 и только на сердце претендуют, в основном, мужчины (лишь одна женщина).

– Волны пандемии коронавирусной инфекции наложили отпечаток на работу нашего центра. Тем не менее, мы уже адаптировались к новым условиям и наладили работу для включения пациентов в лист ожидания, – рассказал он корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

В этом году центр планирует превысить показатели по количеству пересаженных органов. Ведь теперь к работе помимо Областной клинической больницы №2 подключились еще три донорских стационара в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.

– Недостаток донорских органов присутствует везде, во всех субъектах. Далеко не все органы можно использовать в трансплантологии. Есть медицинские показания и социальные ограничения. Тот же гепатит и ВИЧ – то есть все гемотрансмиссивные инфекции – противопоказания для донорства. И выявляются инфекции примерно у 15% пациентов с тяжелым повреждением головного мозга. Если есть верифицированный коронавирус, но такой пациент тоже не подходит, - уточнил Сергей Семченко.

По его словам, донором может быть пациент не моложе 18 лет. Верхний лимит законодательным образом не установлен. И в 45 лет организм может быть больным и изношенным, а бывает, что в 65 и в 70 у пациента совершенно функционально пригодные почки и печень. Сердце, конечно, к этому возрасту уже устаревает, его стараются брать у пациентов не старше 50 лет.

Как ранее писало издание "Тюменская область сегодня", в 2017 году на базе ОКБ №1 в Тюмени открылся центр трансплантологии органов и тканей. С момента его образования в нем провели к июню 2021 года 85 трансплантаций почки, три пересадки печени, одну пересадку сердца. Пересадка органов – это не интерес врачей, а жизненная необходимость для тех, кто мечтает жить полноценно.