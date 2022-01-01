Медпомощь в новогоднюю ночь потребовалась 162 жителям Тюмени

Новогодняя ночь прошла у медицинских работников стабильно - дежурные врачи отмечают, что обращаемость характерна для ежегодных цифр. Новогодний отчет предоставили приемное отделение и травмпункт ОКБ№2.

С 31 декабря по 1 января в приёмные отделения, включая травматологический пункт, ОКБ №2 обратилось 162 пациента, из них в приемное отделение детского стационара поступило 13 пациентов, включая детский травмпункт, а взрослого 33 пациента. Во взрослый травмпункт поступило 116 пациентов. Такая обращаемость характерна для новогодней ночи.

Основные поводы для обращения - резанные травмы и ушибы. Первым обратившимися в новогоднюю ночь стал пациент с переломом голени, упавший дома.

Травм при неправильном использовании пиротехнических изделий в этом году избежать не удалось, но их насчитывается минимальное количество. В целом, жители Тюменской области соблюдали правила безопасности в новогоднюю ночь.

О своей работе рассказывают и дежурные медики ОКБ№1.

В приемное отделение Областной клинической больницы №1 было 28 обращений. Из них 9 человек госпитализировано по кардиологии и 1 ребенок - в гематологическое отделение.

15 пациентов направлено на амбулаторное лечение.

По неврологическому направлению поступило 4 человека (из них - 1 отправлен на лечение амбулаторно, 3 госпитализированы).

Ни ожогов, ни обморожений среди обращений в городе не зафиксировано.



