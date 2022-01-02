Тюменцам на заметку: как привести себя в форму после новогоднего застолья

В период длинных новогодних каникул практически каждый сталкивается с метаниями между двух "хочу" - сохранить фигуру и попробовать как можно больше вкусных блюд. В результате выход на работу после затяжного отдыха сопровождается расстройством из-за лишнего веса и тщетных попыток сбросить набранные килограммы. О том, как провести себя в порядок без жестких ограничений после новогодних каникул, редакции Megatyumen.ru рассказал фитнес-тренер и специалист по здоровому образу жизни Александр.

Устраивать фитнесу каникулы в новогодние праздники точно не стоит. Но и ежедневные тяжелые тренировки на фоне праздничных застолий и алкогольных излишеств не сделают тебя сильнее и выносливее. Скорее, они навредят здоровью.

- Если вы в новогодние каникулы помнили о принципах правильного питания и не прекращали тренировки, это похвально. А если забили? Задним числом себя корить за это не стоит. Что есть, то есть. Теперь главное – выйти из новогодних каникул правильно, - отмечает специалист.

Праздники расслабляют всех, и для возобновления занятий, как правило, не хватает мотивации. На самом деле, физически вернуться к тренировкам не сложно, намного труднее – настроиться психологически. Не думайте, как тяжело будет избавиться от лишних килограммов и как вы будете умирать от нагрузок. Стоит несколько раз провести тренировку, и жизнь вернется в привычную колею.

По словам Александра, не стоит начинать с прежних нагрузок, тем более, не стоит их увеличивать, пытаясь быстрее привести себя в форму. Организм может взбунтоваться и ответить упадком сил, мышечной болью и плохим настроением.

Включаться в работу над собой нужно постепенно – начните с разминок, растяжек, несложных комплексов упражнений. Так вы быстрее приведете себя в тонус и улучшите душевное равновесие. Отличный вариант – возобновить зарядки по утрам. На упражнения можно потратить всего 15 минут, зато заряд бодрости на весь день гарантирован.

Не стоит забывать о кардиотренировках. 15-20-минутные тренировки помогут сбросить вес и вернуться в тонус. И только после них можно подключать силовые занятия.

- Период возврата к своей норме после праздников не должен становиться стрессовым. Не надо тотально отказываться от еды и садиться на строгую диету. В этот период следует питаться свежеприготовленными блюдами из овощей и фруктов, не забывать о питьевом режиме. Желательно выпивать в день не менее двух литров воды, а еще обязательно устраивать разгрузочные дни. Посещать спортзал – тоже хорошее решение. Главное, помнить, что физическая нагрузка – это лишь 30% успеха. Остальное зависит от здорового питания, - резюмировал тренер.