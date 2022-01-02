В прошлом году с улиц Тюмени отловили около двух тысяч кошек и собак

Почти 800 бездомных животных особей нашли новых хозяев.

По данным на 1 декабря 2021 года в Тюмени отловлено 1864 животных без владельцев. Из них 1512 собак и 352 кошки. Такие данные привел изданию "Тюменская область сегодня" директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефедов.

По его информации, в 2020 году было отловлено 2223 бесхозных животных – из них 1911 собака и 312 кошек.

При этом 654 собаки и 135 кошек нашли в текущем году новых хозяев (год назад – 844 и 200). Выпущено на городские улицы 695 собак и 153 кошки. Отметим, что среднее время пребывания в приюте животных без владельцев с момента отлова составляет около 25 дней. За это время их вакцинируют и стерилизуют.

– Животные, проявляющие немотивированную агрессию в приюте по отношению к человеку или к другим животным, содержатся в помещениях приюта до возврата их владельцам, передачи новым владельцам или до наступления их естественной смерти. На 1 декабря в приюте содержится 193 собаки на пожизненном содержании, – уточнил руководитель "ЛесПаркХоза".

Напомним, заявить о необходимости отлова собак с улиц города Тюмени жители могут по телефону диспетчерской службы: 500-422 доб. 101 (прием сообщений в период с 08:00 до 17:00 по будням); по телефону Центра информирования населения – 45-15-20 (прием сообщений в будни в период с 17:00 до 08:00, а также в выходные и праздничные дни); по электронной почте 479294@mail.ru или заполнив форму на сайте МКУ "ЛесПаркХоз".