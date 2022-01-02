"Серебряные" волонтеры поздравляют тюменцев дистанционно

В декабре тюменский благотворительный фонд "Старшее поколение" запустил новогодний челлендж. "Серебряным" волонтерам предложили поздравить дорогих людей дистанционно. Так, по словам организаторов, они бросили вызов одиночеству.

Волонтеров попросили записать видео-открытки в новогодних локациях: дома, на улице или возле достопримечательности. Участникам предлагали петь, читать стихи и рассказывать истории. Ролики организаторы публикуют в социальных сетях. Видео-открытки будут появляться вплоть до окончания январских выходных.

"Поделиться своими улыбками, душевной теплотой, активностью и энергичным настроением – отличная идея в любое время года, особенно во время долгожданных зимних праздников", — рассказали Вслух.ру в фонде "Старшее поколение".