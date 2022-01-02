Программа "Елки в Словцова" приглашает на праздник тюменцев

Чтобы не устать от праздников, полезно время от времени выходить из квартиры и дома. А совместить это с приятным времяпровождением помогут в Тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

В программе цикла мероприятий под общим названием "Елки в Словцова" - интерактивные занятия, мастер-классы, экскурсии, утренник.

Музей Машарова до 16 января в 12:00 ждет ребят на новогодний детский утренник "Однажды в студеную зимнюю пору". Хозяева дома устраивают в эти праздничные дни особый прием, где гостей ждут не только рассказы о традициях, но также конкурсы и колядки.

Сотрудники музея "Городская Дума" организовали в конце декабря, а также с 4 по 9, 15 и 16 января в 13:00 интерактивный праздник "Береги нос в большой мороз". Ребята всех возрастов приобщатся к зимним забавам, узнают, как делают самую теплую обувку – валенки, как любил носить их сам Петр I. И даже тюменский чудо-валенок увидят на выставке. Мест, к сожалению, немного. Подробности можно узнать по телефону: +7 (3452) 46-11-59.

Музей "Усадьба Колокольниковых" с 14 декабря по 16 января приглашает на новогодний детский утренник "Дед Мороз в прямом эфире". Это игровая программа с лесными жителями, где Дед Мороз выйдет в прямой эфир с ребятами и пригласит в свою резиденцию, но предварительно нужно будет выполнить веселые задания. На утренник можно записаться по телефону: +7 (3452) 46-49-63.

Свой утренник организует и Археологический музей заповедник. Здесь, на 23-м километре Ялуторовского тракта с 15 декабря по 15 января со вторника по субботу в 12:00-13:00 часов ребят ждут соревнования, хороводы, мастер-классы и подарки. Для ребят постарше в те же дни здесь пройдут интерактивные программы: квест "Дед Мороз против Ётунов!" (с 14:00 до 15:00) и игровая программа "Новогоднее ВИКИНГключение" (с 13:00 до 14:00).

По материалам Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, г. Тюмень.