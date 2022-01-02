Истории: как и кого спасали тюменские медики в 2021 году

Прошлый год стал еще одним испытанием на прочность для тюменского здравоохранения. Однако в нашем регионе медики помогали не только тем, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией, но и с другими, порой, не менее опасными недугами. Редакция Megatyumen.ru, подводя итоги минувшего года, собрала несколько историй спасения пациентов, чтобы напомнить о том, что не все герои носят плащи, некоторые из них ходят в белых халатах.

Новогоднее чудо

1 января прошлого года женщину с болями в животе госпитализировали во взрослый стационар ОКБ №2. А через несколько часов – утром – словно маленькое новогоднее чудо, на свет появился ребенок весом 1160 граммов. Младенец родился ослабленным. Врачи поставили ребенку недоношенность. Срок беременности составил всего 29 недель.

Ребенка доставили в отделение реанимации новорожденных. Там ему оказали всю необходимую помощь для восстановления и дальнейшего развития. Чуть позже медики рассказали, что с малышом все хорошо. Он активно развивается и растет.

Недетская болезнь

В конце мая в ОКБ№1 в экстренном порядке привезли ребенка. После исследований у девочки выявили опухоль правого желудочка сердца размером 12 сантиметров. Ребенка на протяжении полутора лет беспокоила одышка, нарушение сердечного ритма, чувство тяжести и боли в груди.

Врачи утверждают, что это очень редкая патология. Из всех видов опухолей сердца – на данный диагноз приходится менее 1%. Задача перед кардиохирургами стояла очень сложная – сохранить клапанные структуры сердца, не скомпрометировать проходящие в непосредственной близости коронарные артерии и полностью восстановить функцию правого желудочка. Операция длилась 6,5 часа. Отец прооперированного ребенка сказал: "Мы, родители, до конца жизни будем благодарить врачей за спасение жизни нашей дочери".

25 килограммов боли и нервов

За два года у 60-летней тюменки выросла большая опухоль. К врачам женщина не обращалась. Думала, что просто поправилась. А ведь образование занимало весь малый таз и брюшную полость. Гинеколог направил женщину в Медицинский город, так как было опасение, что новообразование может быть злокачественным.

Врачи признались, что хирургам и анестезиологам пришлось понервничать: извлечь 25-килограммовую опухоль – дело сложное и крайне серьезное. Операция длилась около трех часов. После извлечения образования выяснилось, что оно доброкачественное. Медики отмечают, что женщине очень повезло: любая травма и падение могли привести к разрыву опухоли, кровотечению и летальному исходу. Сейчас тюменка спокойно живет благодаря онкогинекологам Медицинского города.