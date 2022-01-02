В Тюменском районе открылись кинозалы

В канун Нового года в Тюменском районе распахнули двери два кинозала – в селе Успенка и в посёлке Боровский.

Их модернизация на базе домов культуры стала возможной благодаря федеральному проекту "Культурная среда" национального проекта "Культура". Организацией, уполномоченной на реализацию программы по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек, выступает Фонд кино.

Как сообщает пресс-служба главы Тюменского района, в числе счастливчиков, получивших гранд от Фонда кино в рамках конкурсного отбора, оказались два учреждения культуры Тюменского района: Центры культуры и досуга "Родник" (село Успенка) и "Родонит" (поселок Боровский).

За счет финансовой поддержки приобрели и смонтировали оборудование для кинопоказа (кинопроектор, экрана, система для 3D-показа, звуковое оборудование, системы тифлокоментирования и субтитрирования, система продажи билетов, кресла в зрительный зал и другое).

Гость открытия, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, поздравила жителей сел и напомнила пришедшим на открытие ребятам о "Пушкинской карте", которая позволит совершенно бесплатно посещать киносеансы.

Успенцев и боровчан поздравила с открытием залов и заместитель главы района Ольга Зимина, которая выразила уверенность, что киноискусство сделает культурную жизнь земляков разнообразнее.

Молодежь уже оценила кинозалы, здесь прошли премьерные кинопоказы. Первые зрители попали на просмотр киноновинки - фильма "Последний богатырь. Посланник тьмы".

Сейчас репертуарный план кинотеатров Тюменского района формируется. О предстоящих показах зрители смогут узнать из киноафиш, в том числе в группах учреждений и муниципальных образований в социальных сетях.