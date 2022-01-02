Год с принятия закона об удаленке: как работать из дома, и за что могут уволить

С 1 января прошлого года в России начал действовать закон о регулировании дистанционной работы. Такой документ стал вынужденной мерой — из-за пандемии предприятия, которые могли организовать деятельность удаленно, сделали это. За это время кому-то такой формат работы полюбился. Тюменский юрист Федор Ушаков рассказал Вслух.ру, как перевестись на удаленку и за что на ней могут уволить.

С согласия работодателя работать из дома может кто угодно. Нужно только заключить письменное дополнительное соглашение.

"Если специфика работы заключается в том, что нужно находиться здесь, на условном заводе, где от тебя зависит плановый режим, то уйти не сможешь. Но если работодателю дистанционная работа сотрудника выгодна и удобна, то надо просто подписать соглашение", — пояснил юрист.

Заработная плата остается той же, если сотрудник сохраняет режим и нагрузку. А вот уволить могут и на дистанционке. Правда, обычный довод про отсутствие на рабочем месте в этом случае не работает. Применяются другие критерии.

"Обычно если работник без уважительной причины отсутствовал на рабочем месте более 4 часов, это основание для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Но на удаленке как такового рабочего места нет, поэтому основанием становится то, что работник в течение двух дней подряд не выходит на связь", — рассказал Федор Ушаков.