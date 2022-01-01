Тюменцам рассказали о зимних напитках, повышающих иммунитет

Главный из них – это чай, но важно – не переборщить со сладкими добавками.

В зимнюю стужу важно не только тепло одеваться, но и пить теплые напитки. Самый главный и полезный из них в морозы – чай. Так считает профессор Тюменского ГМУ, врач университетской клиники Елена Дороднева.

Чай травяной, иван-чай, фруктовый, ягодный чаи, отвар шиповника, миксты из трав с лимоном, корицей, апельсином, ягодами, безалкогольные глинтвейны. Все это – горячие напитки, которые позволяют согреться и тем самым поднять настроение в зимний период. Если в состав добавлены какие-то ягоды, это может быть очень красиво, что придает эстетическое удовольствие, считает эксперт.

Для вкуса, для придания пикантности в чай можно добавить капельку сиропа, например, черничного, шиповника, кленового, карамельного.

– Но их ни в коем случае нельзя употреблять в больших количествах, так как так содержится очень много сахара. Полезность напитка будет нивелирована этим добавочным сахаром. Естественную пользу несут именно напитки на натуральных травах, ягодах и фруктах – в них содержится минимум калорий и максимум полезных веществ. Более того, они могут обладать какими-то лечебными свойствами – бодрящими или, наоборот, успокаивающими, – рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" Елена Дороднева.

Так, например, облепиховый чай содержит много антиоксидантов и обладает легким тонизирующим действием. Ромашковый – приятен на вкус и имеет седативное действие.