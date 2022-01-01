В новогодние каникулы пройдет фестиваль "Сказки Армизонского района"

Развлекательные программы, конкурсы и театрализованные представления пройдут в рамках фестиваля "Сказки Армизонского района" с 03 по 06 января, сообщает Visit Tyumen.

По информации ИА "Тюменская линия", торжественное открытие фестиваля состоится 03 января в 12:00. В этот же день начнутся массовые гуляния на открытом воздухе, пройдет театрализованное представление сказочных героев, народное голосование в конкурсе "Эко-елка", а также конкурсы детских рисунков и писем Деду Морозу. В 18:00 начнется вечерняя развлекательная программа на катке.

04 января с 12 до 15 часов пройдет фестиваль народных ремесел и профессий будущего: ткачество, плетение, вязание кукол, художественная роспись, 3D-печать, робототехника и др. С 18 до 21 часа - вечерняя развлекательная программа: динамичная музыка, световое шоу, ростовые куклы.

05 января с 12 до 15 часов в санатории "Голубые Озера" пройдет экстрим-забег с элементами квеста "33 богатыря". С 18 до 21 часа - вечерняя развлекательная программа на катке.

06 января пройдет гала-концерт фестиваля "Сказки Армизонского района". В выступлениях будут отражен национальный колорит народов, населяющих Армизонский район. На площадке перед спорткомплексом пройдут игровые активности и конкурсы для гостей.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.