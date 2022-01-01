Тюменские диетолог советует не злоупотреблять экзотическими фруктами, они могут вызвать аллергию

В последнее время экзотические фрукты можно купить в любых продуктовых гипермаркетах: лонго, папайя, маракуйя и другие. Однако, по словам тюменского диетолога Елены Дородневой, увлекаться экзотикой не стоит, сообщает АиФ-Западная Сибирь.

- Эти продукты нужно употреблять с осторожностью, так как очень много аллергий и непереносимости. Не стоит их давать маленьким детям. Все-таки наш организм не привык к ним, в отличие от тех же яблок, мандаринов, апельсинов. Фрукты, привезенные из далеких краев, мы не употребляем постоянно, наша пищеварительная система к ним не адаптирована. Лучше всего их есть в качестве десерта, в небольшом количестве, - говорит Елена Феликсовна.

Диетолог напомнила правило: есть фрукты этого сезона и этой территории. К фруктам из Азии это правило не применимо.

Как отметила диетолог, те же турецкие, греческие фрукты привычны для нашего организма, да и произрастают они на нашем континенте. А фрукты из Азии не свойственны для нашего пищеварения.