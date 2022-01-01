В Голышмановской спортивной школе олимпийского резерва открыли секцию гимнастики

Впервые в истории спорта Голышмановского округа набрали девочек в группы спортивной гимнастики. Занятия ведет тренер высшей категории Анастасия Латынцева из спортшколы города Ишима. Она - гимнастка во втором поколении, после завершения спортивной карьеры стала тренером, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

- Мы тесно сотрудничаем с Федерацией спортивной гимнастики Тюменской области, которая заинтересована в развитии этого вида спорта во всех районах области. Специального отбора в секцию не провожу, приглашаю всех девочек, у которых есть желание. На первом этапе наша задача - привлечь детей разного возраста и начать с ними заниматься, - пояснила Анастасия Латынцева.

Тренеру предоставили служебное жилье. Депутаты областной Думы выделили два миллиона рублей на развитие спортивной гимнастики в Голышмановском городском округе. Скоро спортивный зал "Лидер" оснастят необходимыми снарядами на первом этапе занятий. Планировали набрать 20 детей, но желающих оказалось больше. Занятия в секции спортивной гимнастики будут проводиться три раза в неделю по полтора часа.