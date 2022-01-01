В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике готовы поделиться теплом

Сотрудники музея Семьи Императора Николая II приглашают гостей на программу "Теплые истории", которая обозначена в афише с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

По данным Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, посетителям предлагают провести вечер у камина за чашкой ароматного чая с воздушными круассанами, испеченными по рецепту XIX века, и познакомиться с семейными традициями и историей пребывания в Тобольске царской семьи, листая их семейный альбом с фотографиями. Сотрудники музея гарантируют погружение в домашнюю атмосферу начала XX века. Гостей принимают группами от 4 до 8 человек.

10 января 2022 года закончится объявленный ТИАМЗ новогодний конкурс "Ларец Мороза-Воеводы". Его победителей определит онлайн-голосование

До этой даты пользователи соцсети "Вконтакте" могут отдать свой голос за лучшую работу конкурса. В традиционном новогоднем мероприятии, участвуют более 200 работ – шкатулки, открытки, елочные украшения и другие поделки.

Чтобы участвовать в голосовании в режиме онлайн, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. Для чего нужно добавиться в группу ТИАМЗ в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/tiamz. Баллы участникам будут начисляться за количество "лайков" под фотографиями работ только от зарегистрированных пользователей. Альбом с фото будет закрыт 10 января для подведения итогов.

Подробности по телефону: 8 (3456) 22-37-13.