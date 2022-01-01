В региональную программу капремонтов общедомового имущества включены более 100 многоквартирников в Голышмановском округе

Среди них есть дома за 45 процентов износа. В 2020 году производились ремонтные работы в 11 многоквартирниках, расположенных на территории муниципалитета, сообщает Мегатюмень.

На 2021 год Фондом капремонта многоквартирных домов Тюменской области сначала намечалась только разработка проектно-сметной документации на очередные семь многоквартирников в поселке Голышманово. Но позже изменились планы – уже прошлой осенью приступили к капремонтам. В каждом из семи домов приведут в порядок по одному конструктивному элементу. Предусмотрены обновление крыш, сетей электроснабжения и фасада. Как сообщили в администрации Голышмановского округа, капремонты продолжаются в трех многоквартирниках.

Напомним, задачи Фонда капремонтов обширны – составление программы капремонтов на каждый дом области, сбор взносов с собственников помещений, поиск подрядчиков, контроль процесса и приёмка работы. В прошлом году эта некоммерческая организация расширила штат и теперь сама исполняет функции технического заказчика и проводит торги. Ранее данные полномочия были у муниципальной администрации. С февраля 2020 года областную программу капремонтов актуализировали - срок её реализации увеличили до 2050 года.