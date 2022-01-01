Тюменские школьники участвуют в онлайн-марафоне

11:41 01 января 2022
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Он стартовал с 30 декабря и продлится все новогодние каникулы.
Российское движение школьников Тюмени проводит онлайн-марафон "В 2022 с РДШ!" Принять участие может каждый школьник. Итоги мероприятия подведут 10 января.
- В течение марафона поэтапно выкладываются задания по каждому из четырех направлений РДШ: гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое и информационно-медийное. Задания имеют новогоднюю тематику. Например, по направлению "личностное развитие" участникам необходимо снять видеоролик длительностью не менее минуты с домашней зарядкой в костюме одного из новогодних персонажей. Тем самым мы напоминаем участникам, что не смотря на каникулы, нельзя забывать о физической активности и здоровым образе жизни, - рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" куратор муниципального ресурсного центра поддержки и развития Российского движения школьников города Тюмени Виктория Чепик.
Результатами ребята делятся на своих страницах социальных сетей ВКонтакте или Инстаграм. Участники, выполнившие все задания марафона, получат призы от Муниципального Штаба РДШ.

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