В первые дни Нового года в Ишиме представят премьеру живой сказки

04 января в музее "Городская управа" развернется премьерный показ живой сказки "Двенадцать месяцев". Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила пиар менеджер Ишимского музейного комплекса Петра Ершова Юлия Шестакова.

"Мы подготовили мероприятия для всех возрастов: от кукольных спектаклей для самых юных зрителей до автобусной экскурсии по новогоднему городу. С удовольствием покажем новую постановку "Двенадцать месяцев" в полюбившемся горожанам жанре живой сказки – нашего ноу-хау", - рассказала музейщик. Рекомендую посетить юбилейную выставку "Палитра Ишима", добавила она, вход на нее свободный для всех желающих.

В каникулы для ишимцев откроют бесплатную выставку новогодних игрушек в музее "Городская управа" с 03 по 10 января. На ней можно увидеть уникальные елочные украшения 1950-1980 годов, детские игрушки и коллекцию Дедов Морозов разных лет.

Серию мастер-классов проведут специалисты и гости музея Ершова с 03 по 06 января. Там же 05 и 08 января представят рождественское вертепное представление. Рождественский экспресс отойдет с экскурсией по городу от музея "Городская управа" 06 и 09 января.