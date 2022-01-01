В Ялуторовском остроге пройдет праздничный квест

Злой дух Карачун сойдется с Колядой в битве года в Берендеевом царстве. Такой сценарий предполагает новый праздничный квест, который подготовили для гостей в Ялуторовском остроге, сообщает Вслух.ру.

В особом месте Берендеева царства стоит колесо года – Кологод. Вращается колесо – идет время, осень сменяет лето, зима сменяет осень, вот и приближаются волшебные дни Коловорота, когда приходит на землю Коляда – повелитель молодого солнышка. Только в этом году что-то пошло не так. Колесо встало по воле зимнего владыки Карачуна. Солнце на весну не поворачивает, Коляда спит – не просыпается, Новый год не начинается. На помощь Коляде придут дети и взрослые, которые отправятся в путешествие, полное приключений. Новогодний квест-бродилка состоится 03 – 07 января по предварительным заявкам по тел. 8 (34535) 2-05-95.