В Тюменскую область переселились около 3 тысяч соотечественников

Программа переселения соотечественников в Тюменской области действует с 2013 года. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, за это время в наш регион прибыли порядка трех тысяч соотечественников и членов их семей. 36% участников программы имеют высшее образование, 58% - среднее профессиональное и только 6% - общее среднее. Возможность переезда каждого соотечественника, направившего заявление, рассматривается индивидуально, с учетом его жизненной ситуации: наличие вариантов трудоустройства всех трудоспособных членов семьи, жилья, устройства детей и других вопросов.

Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

- Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно на вакансии, которые не спешат занимать местные жители. Люди приезжают с семьями и детьми, но есть и те, кто создают семью уже после переезда. Это говорит о том, что гражданам наш регион нравится и они выбирают его как место постоянного жительства, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Так, например, благодаря программе, в текущем году в штат Армизонской районной больницы был принят врач анастезиолог–реаниматолог, а в Заводоуковский городской округ приехали молодой врач кардиолог и учитель начальных классов. Работодатели положительно отзываются о новых специалистах, ценят их за профессионализм и трудолюбие.