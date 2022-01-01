Итоги 2021 года подводит тюменская ОКБ №2

Новый год – это время подводить итоги ушедших 12 месяцев. Итоги работы за год подвела и Тюменская областная клиническая больница №2.

Комплекс ОКБ №2 – это целый город в городе, где трудятся самые разные высококвалифицированные "жители"-врачи. В уходящем году в ОКБ №2 около 30 тысяч раз проводили хирургические вмешательства. Из них 20% прошли с применением малоинвазивных и эндоскопических методик, более 10% составляют высокотехнологичные операции.

Как и любой город, ОКБ №2 расширяется. В уходящем году больница стала богаче на одно кардиологическое отделение – это большой шаг в борьбе с заболеваниями системы кровообращения. Растёт больница и ввысь, а точнее в небо. В этом году здесь появилась вертолётная площадка, на которую уже доставили первых экстренных пациентов.

Специалисты ОКБ №2 не любят стоять на месте, они постоянно совершенствуют свои знания и осваивают новые методики лечения. В мае уходящего года начали применять методику артроскопического оперирования у детей. Осенью - провели курс по приёму пострадавших от военно-полевой академии. Здесь регулярно проводятся международные и всероссийские мастер-классы. Профессионалы делятся свои опытом с практикующимися студентами-медиками, поток которых ежегодно составляет около 500 человек, сообщила Татьяна Жданова, представитель пресс-службы Областной клинической больницы №2 (город Тюмень).

В 2021 году больница отметила свое 45-летие. 2022 год станет не менее знаменательным, в ОКБ №2 планируют строительство нового приёмного отделения - целого корпуса для оказания экстренной помощи. Также намечены реновация урологической службы и открытие централизованной бактериологической лаборатории.

Больница, как и многие другие медучреждения области, работает вне зависимости от красных дней календаря. В Областной клинической больнице №2 круглосуточно оказывается помощь по 18 направлениям. В новогоднюю ночь и последующие праздничные дни здесь, будут продолжать лечить пациентов и принимать больных с любыми видами травм.

Берегите себя и не откладывайте обращение к врачу даже в долгожданные новогодние выходные.